Wie hindert man Krankheitserreger daran, sich in gesunden Zellen einzunisten und sie als Wirt für die eigene Vermehrung zu benutzen? Man legt Köder aus, die die Krankheitserreger von den gesunden Zellen fernhalten und die außerdem noch dafür sorgen, dass sich die Viren nicht weiter vermehren. Diese Methode ist nicht neu, aber noch neu im Zusammenhang mit Covid-19-Erregern. Bislang arbeitete die Forschung daran, mit Makrophagen-Nanoschwämmen Sepsis-Therapien zu entwickeln. Jetzt entwickelt ein US-Forschungsteam so genannte "Nanoschwämme", die Covid-19-Erreger von gesunden Zellen fernhalten sollen.

Mit Speck fängt man Mäuse - biomimetische Köder fangen Viren

Liangfang Zhang, Professor für Nanotechnik, erklärt das Prinzip der Nanoschwammtechnik so: "Traditionell tauchen Arzneimittelentwickler für Infektionskrankheiten tief in die Details des Erregers ein, um Angriffspunkte für Medikamente zu finden. Unser Ansatz ist anders. Wir müssen nur wissen, was die Zielzellen sind und zielen dann darauf ab, die Zielzellen zu schützen, indem wir biomimetische Köder erzeugen."

Wie kann man sich das vorstellen?

An welcher Stelle der Forschung steht das Covid-19-Köder-Prinzip?

Erprobt wurde das Prinzip den Forschern zufolge bislang nur in verschiedenen Zellkulturen. Mit Erfolg - bei einer Konzentration von fünf Milligramm pro Milliliter hemmten die mit Lungenzellmembranen umhüllten Schwämme 93 Prozent der viralen Infektiosität von SARS-CoV-2. Die mit Makrophagen umhüllten Schwämme nahmen den Erregern immerhin noch 88 Prozent ihrer Infektiosität. In den kommenden Monaten soll die Methode zunächst an Tiermodellen getestet werden.