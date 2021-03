Fast ein Viertel (23 Prozent) der über zehnjährigen Kinder aus Familien mit niedrigem Schulabschluss haben im Laufe der Corona-Pandemie zugenommen: Das ist eines der Ergebnisse einer Studie, die in Deutschland gut 1.000 Familien zu ihrem Ernährungsverhalten im Laufe der Pandemie befragt hat.

Im Hinblick auf Schulkinder unter 14 Jahren legten neun Prozent auf der Waage zu, besonders die Zehn- bis 12-jährigen und hier vor allem Jungen mit 24 Prozent. Ergebnisse, die wohl Hand in Hand gehen mit dieser Beobachtung: 38 Prozent weniger Bewegung bei allen Kindern, und besonders bei den über Zehnjährigen – nämlich 60 Prozent. Erstaunlich dagegen, wenn man sich weitere erfragte Daten anschaut: In allen Altersgruppen gab es 14 Prozent mehr Gemüse und 20 Prozent mehr Obst, aber 13 Prozent weniger Fleisch:

Das klingt doch erstmal gut! Möglicherweise eine Folge davon, dass mehr Erwachsene als sonst im Homeoffice arbeiten: Es wurde mehr selbst gekocht und Kantinen- und Schulessen ersetzt, mutmaßen die Forscher. Und zwar unabhängig von Bildungsstatus, Alter der Kinder, Mütter oder Väter. Aber vielleicht gab es einfach Zuviel des Guten, nicht nur für die Kids. Denn auch auf 27 Prozent der elterlichen Hüften sitzen mehr Kilos als vor der Pandemie. Übrigens kein deutsches Phänomen – auch in Italien beispielsweise wurde der direkte Einfluss der Pandemie auf das Essverhalten bei über 12-Jährigen untersucht. Ergebnis: 48,6 Prozent der im April 2020 befragten 3.533 Personen gaben dort eine Gewichtszunahme an.

Die Schuldigen waren schnell ermittelt, denn es wurde nicht nur mehr Obst gegessen, sondern auch mehr "gesnackt" – 18 Prozent mehr Salzstangen, Chips & Co wanderten in die Bäuche, 20 Prozent mehr Süßkram, 18 Prozent mehr gesüßte Getränke als sonst, besonders bei den Kindern ab zehn Jahren. Als Gründe für den erhöhten Konsum ungesunder Snacks und Getränke führen die Forscher vermehrte Langeweile, mehr Bildschirmzeit und weniger Bewegung an, aber auch psychosozialen Stress durch Angst um die Arbeit und das finanzielle Auskommen, sowie den Stress, der entsteht, wenn man Beruf, Kinderbetreuung und Haushalt gleichzeitig managed.