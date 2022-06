Eine regelmäßige Impfung gegen Atemwegserkrankungen wie die Grippe schützt ältere Menschen in einem gewissen Maß von einer Erkrankung mit Alzheimer. Das ist das Ergebnis einer statistischen Untersuchung von Forschern der Universität Texas und Houston. Das Team um Avram Bokhbinder, Yaobin Ling und Omar Hasan hatte die Daten von knapp einer Millionen gegen Grippe geimpfter Senioren verglichen mit rund einer Millionen Ungeimpften. Während rund 8,5 Prozent der Ungeimpften später an Alzheimer erkrankten, waren es unter den Geimpften nur 5,1 Prozent, das Risiko sank durch die Impfung also um fast 40 Prozent.