Für ihre Berechnungen maßen die Berliner Forschenden zuerst die Menge an Sars-CoV-2-DNA in den Proben. Diese Daten, die grob angeben, wie viele Viren sich im Hals der Patienten befinde, wurden dann mit Werten zur Entwicklung von Sars-CoV-2 in Zellkulturen verknüpft – so konnte die individuelle Entwicklung der Viruslast über einen längeren Zeitraum errechnet werden.



Dabei wurden keine größeren Unterschiede bei Menschen zwischen 20 und 65 Jahren gefunden, im Schnitt waren es hier 2,5 Millionen DNA-Teilchen von Sars-CoV-2 pro Probe. Viel geringer war diese Zahl dagegen bei kleinen Kindern, beginnend mit rund 800.000 DNA-Teilchen bei Babys. Mit dem Alter stieg diese Viruslast dann nach und nach an und erreichte schon bei älteren Kindern und Jugendlichen ähnliche Werte wie bei Erwachsenen. Dabei sei es wichtig zu bedenken, dass die Viruslast auf Logarithmus-Basis errechnet werde, betont Prof. Drosten. Das heißt, dass sie nicht gleichmäßig ansteigt, sondern schnell anwachsen kann.



Allerdings müsse dabei ebenfalls beachtet werden, dass bei den Corona-Tests bei kleinen Kindern normalerweise viel weniger Abstrichmenge genommen werde und damit auch die gemessene Zahl der Viren geringer sei. Die Ansteckungsfähigkeit der Kleinsten zwischen null und fünf Jahren liege nach den Berechnungen letztlich bei 80 Prozent der Erwachsenen. Schulkinder und Jugendliche erreichten dagegen schon die Werte der Über-20-Jährigen.