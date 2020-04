Das Corona-Dilemma: Haltet zusammen - aber haltet Abstand?

Hauptinhalt

In Krisenzeiten zusammenzuhalten, erhöht unsere Überlebenschancen. Das hat uns die Evolution gelehrt. Das Bedürfnis nach Nähe in einer Notsituation steckt in unseren Genen. Doch die Ausnahmesituation, in der wir uns derzeit befinden, fordert genau das Gegenteil von uns: Abstand zu halten. Forscher aus München haben sich mit diesem Dilemma beschäftigt und Ideen entwickelt, ihm zu begegnen.