Dass das Coronavirus durchs Küssen übertragen werden kann, ist nicht neu - Stichwort "Tröpfcheninfektion". Aber das ist nicht bei allen Viren so, erklärt Janis Müller vom Institut für molekulare Virologie in Ulm: "Viren suchen sich immer ihre speziellen Routen, über die sie am Besten übertragen werden".