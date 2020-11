Wissenschaftler vom MPI für Chemie legen selbst Hand an und montieren die Lüftung Marke Eigenbau.

Wissenschaftler vom MPI für Chemie legen selbst Hand an und montieren die Lüftung Marke Eigenbau.

Wissenschaftler vom MPI für Chemie legen selbst Hand an und montieren die Lüftung Marke Eigenbau. Bildrechte: Max Planck Institut für Chemie

Da Corona über kleine Tröpfchen und Staubpartikel übertragen wird, gilt besonders für Schulen eine Pflicht zum regelmäßigen Lüften. Nicht immer gelingt es dabei, wirklich die gesamte Raumluft umzuwälzen. Außerdem wird es im Winter dann schnell kalt in den Klassenräumen. Abhilfe für beide Probleme verspricht nun eine Arbeit von Mainzer Forschern des Max-Planck-Instituts für Chemie . Die Wissenschaftler haben mit einfachen Teilen aus dem Baumarkt eine Lüftungsanlage konstruiert, die in beinahe jedem Klassenraum mit geringem Aufwand installiert werden kann. Kostenpunkt: Rund 200 Euro.

Schematische Darstellung der Abluftanlage in einem Klassenraum.

Schematische Darstellung der Abluftanlage in einem Klassenraum.

Schematische Darstellung der Abluftanlage in einem Klassenraum. Bildrechte: Max Planck Institut für Chemie

Einen Prototyp hat das Team um Frank Helleis in der Integrierten Gesamtschule Mainz-Bretzenheim installiert. Das Prinzip ist simpel. Die Schüler wärmen mit ihren Körpern und ihrem Atem die Umgebungsluft auf, die von selbst nach oben steigt. Dort, an der Decke über den Schülertischen, hängen breite Schirme, die mit einem Rohr verbunden sind. An dessen Ende befindet sich ein Ventilator, der die Luft durch ein gekipptes Fenster oder ein Oberlicht ins Freie transportiert.