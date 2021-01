Bildrechte: dpa

Sie forschen zu Spanischer Grippe und Corona? Warum?

Isabelle-Christine Panreck: Für die heutige Gesellschaft ist das Erlebnis der Pandemie singulär. Doch ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Corona nicht die erste Pandemie ist. Dabei kommen natürlich die Fragen auf: Wie hat die Politik in den vergangenen Pandemien reagiert, mit welchen Maßnahmen und wie wurden diese Maßnahmen akzeptiert – gerade im Hinblick auf das Protestgeschehen, Feinbildkonstruktionen und die Verschwörungstheorien?

Mike Schmeitzner: Die Corona-Pandemie bestimmt seit knapp einem Jahr unser Leben. Nicht nur in der Medizin steht sie im Vordergrund, auch in den Humanwissenschaften. Es ist sehr schnell klar geworden, dass in der Corona-Pandemie für die Demokratie relevante Phänomene verhandelt werden. Feindbildkonstruktionen, Verschwörungstheorien, umfangreiche Proteste und sicher auch viele berechtigte Fragen etwa nach den Beteiligungen von Parlamenten sind offenkundig geworden. Wir sind hier am Dresdner Hannah-Arendt-Institut ein interdisziplinäres Team mit Politikwissenschaftlern und Historikern, da liegt es sehr nahe, die Erscheinungen mit einer vorangegangenen Pandemie zu vergleichen.

Isabelle-Christine Panreck leitet das Forschungsprojekt "Von #CoronaDiktatur zu 'Hygiene-Demos': Verschwörungstheorien um COVID-19 im digitalen und analogen Raum" am Hannah Arendt-Institut Dresden. Bildrechte: Isabelle-Christine Panreck

Und da haben Sie sich für den Vergleich mit der Spanischen Grippe entschieden?

Schmeitzner: Ja. Weil die Spanische Grippe ganz ähnliche globale Dimensionen aufweist, wie wir es heute in der Corona-Pandemie erleben. Sie ist mit dem Forschungsstand von heute sogar noch tödlicher gewesen. Mindestens 25 Millionen Menschen sind damals weltweit bis zum Ende der dritten Welle 1918/1919 gestorben.

Mike Schmeitzer leitet das Forschungsprojekt "Feindbildradikalisierung im Zuge der 'Spanischen Grippe' 1918" am Hannah-Arendt-Institut Dresden. Bildrechte: Mike Schmeitzer

Eine ähnliche globale Verbreitung, viele Tote – ist das ausreichend für einen Vergleich?

Schmeitzner: In beiden Pandemien erleben wir ganz ähnliche Gesundheitskrisen. Damals und heute gab es strikte Schutzmaßnahmen, die behördlichen Anweisungen ähneln sich sehr. Im Herbst 1918 wurden in Deutschland Schulen geschlossen, ebenso Theater, Opern, Zirkusse. Große öffentliche Veranstaltungen wurden also verboten. Besonders diese großen Veranstaltungen haben aber für relevante Teile der Bevölkerung eine wichtige mentale Rolle auch am Kriegsende gespielt.

Die Spanische Grippe grassierte besonders in den USA, hier gab es auch eine Maskenpflicht. Bis Ende 1919 starben weltweit etwa 25 Millionen Menschen. Hier liegen Patienten in einem Notfallkrankenhauses im Camp Funston der Militärbasis Fort Riley in Kansas (USA) (Aufnahme von 1918). Bildrechte: dpa

Schulschließungen, keine Veranstaltungen - das klingt wie heute!

Schmeitzner: Es ist nicht deckungsgleich, doch die Maßnahmen weisen sehr große Ähnlichkeiten auf. In den USA, wo die Spanische Grippe sehr stark wütete, gab es auch eine Maskenpflicht – teilweise sogar strafbewehrt. Wer also keine Maske trug, riskierte eine Strafe. Die USA hatte mehr Infizierte und auch mehr Tote als Deutschland. Dort hat man sehr früh erkannt, dass Masken mehr Sicherheit bieten. Das, was uns bekannt vorkommt, ist also schon damals, vor allem in den USA, sanktioniert worden.

In den USA war das Tragen von Masken Pflicht. Dieses Bild zeigt Krankenschwestern vor Ambulanzfahrzeugen während des Ausbruchs der Spanischen Grippe in St. Lous (Missouri) im Jahr 1918. Bildrechte: IMAGO

Sehr ähnliche behördliche Anweisungen – gab es auch Unterschiede?

Schmeitzner: Natürlich. Heute kümmern sich vor allem Bund und Länder um die Eindämmung der Pandemie durch Einführung entsprechender Maßnahmen. Damals wurde das den Kommunen überlassen. Städte wie Dresden haben sehr genau geschaut, wie andere Kommunen (etwa Leipzig oder Breslau) vorgehen, um herauszufinden, was eine zielführende Strategie ist. Der Reichsgesundheitsrat stand nur beratend zur Seite.

Veranstaltungen wurden auch während der 'Spanischen Grippe' verboten - hier die Bekanntmachung des Erlasses vom 28. Oktober 1918 in den Dresdner Nachrichten. Bildrechte: Mike Schmeitzer/Hannah Arendt-Institut Dresden

Es gab jedoch nur wenig Proteste gegen die Beschränkungen zur Spanischen Grippe?

Schmeitzner: Wir hatten es damals mit einer multiplen Krisensituation zu tun. Das Kriegsgeschehen überlagerte die Spanische Grippe, gerade in Deutschland als Kriegsverlierer. Hier spielten der politische Umbruch, Hunger und Unterernährung in großen Teilen der Bevölkerung eine immense Rolle. Es gab Hungerproteste. Die Spanische Grippe stand nicht primär im Fokus der Wahrnehmung. Hinzu kamen andere Krankheiten wie Typhus, Cholera und Lungenkrankheiten, die nicht immer eindeutig von der Spanischen Grippe abgegrenzt wurden, auch Mediziner taten sich damals schwer bei der Analyse der Spanischen Grippe. Und doch haben damals etwa private Theaterbesitzer gegen die Schließung ihrer Einrichtungen protestiert, weil sie erhebliche finanzielle Verluste zu verbuchen hatten. Um sich vor dem Virus der Spanischen Grippe zu schützen, gurgelten Soldaten mit Salzwasser. Bildrechte: dpa

Corona-Proteste hingegen haben für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt!

Panreck: Wir haben im Frühjahr gesehen, wie Verschwörungstheorien aktiv an das Licht der Öffentlichkeit gespült worden. Viele dieser Erzählungen sind nicht neu, mit den Corona-Protesten haben sie jedoch eine neue Bühne bekommen. Natürlich ist, auch aus wissenschaftlicher Sicht, wichtig zu erfahren, wo die Wurzeln liegen und wie sich die Erzählungen verbreiten. Allerdings ist schon der Begriff Verschwörungstheorie irreführend.

Warum?

Panreck: Die Verschwörungstheorien, die wir heute in der Corona-Pandemie beobachten, werden nicht dem Anspruch an eine Theorie gerecht. Sie beschreiben nicht die Wirklichkeit und über sie lassen sich keine Aussagen für die Zukunft ableiten. Sie entspringen eher Ideologien. Manche Forscher sprechen daher auch von Mythen. Innerhalb dieser Ideologien oder Mythen sehen wir Fragmente, die bekannt sind und sich jetzt in einem neuen Gewand zeigen.

Feindbilder gehören also zu Krisen dazu?