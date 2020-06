Jetzt aber berichtet der Virologe Professor Jonas Schmidt-Chanasit in der Bild-Zeitung von einer australischen Studie, wonach an 15 Schulen praktisch keine Corona-Übertragungen beobachtet werden konnten, obwohl dort insgesamt neun infizierte Lehrer und neun infizierte Schüler in engem Kontakt zu 735 anderen Schülern und 128 anderen Mitarbeitern standen. Trotz dieser Kontakte bekamen mutmaßlich nur zwei Schüler das Virus von jeweils einem der 18 Ausgangsfälle. Bei den Schulen handelte es sich um fünf Grundschulen und zehn Highschools. Die sekundären Ansteckungen traten an einer Grundschule und einer Highschool auf.