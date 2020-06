So seien beispielsweise die persönlichen Daten sicher vor dem Zugriff von Behörden und Unternehmen geschützt, sagt die Bürgerrechtlerin Anke Domscheit-Berg im ZDF. Und es werde auch niemand automatisch an Ämter gemeldet, wenn die App eine Warnung an eine Nutzerin absendet, sagt Marcel Salathé, Professor für digitale Epidemiologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne in der Schweiz. Allerdings: Wie die Warnungen genau aussehen und was die Nutzerinnen dann tun sollen, das war am Montag noch nicht bekannt.