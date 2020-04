Digital zum Arzt Bringt Corona den Boom für die Telemedizin?

"Schade, dass wir in Deutschland nicht mehr Telemedizin haben, dann wäre es deutlich leichter", sagte der Chef des Robert Koch-Instituts in einer Pressekonferenz fast beiläufig. Und ergänzte, unser Gesundheitssystem wäre längst nicht in dem Maße digitalisiert, wie es sich viele wünschen würden. Doch woran liegt das? Und stellt die Corona-Krise jetzt vielleicht einen Wendepunkt dar?