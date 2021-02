Neonatologe Dustin Flannery und sein Team vom Children's Hospital of Philadelphia und der University of Pennsylvania hatten über 1.700 schwangere Frauen auf Sars-CoV-2 untersucht. Die Neonatologie ist der Bereich der Kinderheilkunde, der sich mit Neugeborenen beschäftigt. Bei 1.471 Schwangeren konnten die Forschenden später auch die Babys testen. Ergebnis: In 83 Fällen hatten die Mütter sich mit dem Sars-Coronavirus-2 angesteckt – sowohl mit als auch ohne Symptome einer Erkrankung. Bei 72 von ihnen konnten im Nabelschnurblut Antikörper gegen das Virus festgestellt werden.

Die zweite gute Nachricht aus der Studie: In keinem Fall wurde das Virus selbst an das Baby weitergegeben. Allerdings sind noch einige Frage offen. Denn die Studie zeigt zwar das Potential der Weitergabe von Antikörpern, kann aber noch keine Aussagen darüber treffen, ob die Immunität auch bei den Neugeborenen wirkt und wenn ja wie lange? Wenn Antikörper durch die Nabelschnur übertragen werden, gilt das dann auch für solche, die nach einer Impfung der Mutter entwickelt werden? Dafür sind weitere Untersuchungen nötig.

Die Frage, ob sich Schwangere gegen Sars-CoV-2 impfen lassen sollen, kann damit also nicht direkt beantwortet werden. Die Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin hat allerdings unabhängig von diesen aktuellen Forschungsergebnissen gerade eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie Schwangeren und Frauen mit Kinderwunsch die Impfung gegen Sars-CoV-2 empfiehlt. "Insbesondere Schwangeren mit Vorerkrankungen, einem hohen Risiko für einen schweren Verlauf von COVID-19 oder hohem Expositionsrisiko gegenüber einer SARS-CoV-2-Infektion kann die Impfung angeboten werden", heißt es in der Erklärung. Allerdings sollte der Impfung ein persönliches Beratungsgespräch vorangehen, bei dem in jedem Fall die Vor- und Nachteile abgewogen werden. Die Empfehlung betrifft vorerst nur die beiden mRNA-Impfstoffe.