Was Du garantiert übersehen hast: Das erste Handyfoto der Welt

In unserem neuen Format "Was Du garantiert übersehen hast" wollen wir genau solche erstaunlichen Hintergründe erzählen. Jede Folge beginnt mit einem ikonischen Foto, einem historischen Moment oder einer exemplarischen Abbildung von etwas, das wir alle zu kennen glauben – um dann die Geschichte dahinter zu erzählen, die wir noch nicht kennen.

Mit dieser Pilotfolge möchten wir von MDR WISSEN dieses ungewöhnliche Jahr beenden und Ihnen, unseren Nutzerinnen und Nutzern, einen Vorgeschmack auf das kommende geben. Dafür interessiert uns, wie sie diese Folge finden. Schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare oder in unser Formular hier unter dem Text! Was gefällt Ihnen? Was können wir noch besser machen? Wir freuen uns auf Ihr Feedback.