Auf der Balearen-Insel Ibiza verbreiten Tigermücken offenbar das Dengue-Virus. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) unter Verweis auf spanische Behörden in seinem aktuellen Epidemiologischen Bulletin meldet, war das Virus im Sommer des vergangenen Jahres von einem Spanier eingeschleppt worden, der sich vermutlich in Mexiko infiziert hatte. Dengue kann zu einer Fieberkrankheit führen, die üblicherweise mit einem Ausschlag und mit Kopf- und Gliederschmerzen einhergeht. In zwei bis vier Prozent der Fälle kann es zu schweren Verläufen bis tödlichen Verläufen kommen.

Wahrscheinlich wurden die Dengue-Viren von Mücken auf Ibiza übertragen

Dem RKI-Bericht zufolge hatten sich zwei deutsche Patienten im August und Oktober 2022 auf Ibiza mit Dengue angesteckt. Die beiden Fälle seien dann nach ihrer Rückkehr in Deutschland aufgefallen. Aufgrund der deutschen Hinweise hätten die spanischen Behörden später den Mexiko-Reisenden als "wahrscheinlichen Quellfall für dieses Cluster von mindestens zwei autochthonen Infektionen identifizieren" können.

Autochthon bedeutet, dass die Infektionen nicht bei Reisen in typische Risikogebiete wie Süd- und Zentralamerika oder Südostasien erlangt wurden, sondern in Ibiza lokal übertragen wurden. Nach Angaben des RKI haben vermutlich auf Ibiza vorkommende Asiatische Tigermücken (Aedes albopictus) das Virus von dem spanischen Patienten aufgenommen und vor Ort weiter übertragen.

Über 20.000 Todesfälle durch Dengue jährlich

Spanien sei zwar kein Dengue-Endemiegebiet, aber wie in anderen südeuropäischen Ländern stünden auch in Spanien mit Aedes albopictus "kompetente Stechmückenvektoren" für eine Dengue-Virus-Übertragung zur Verfügung. Dadurch könne es im Sommer und Herbst auch in Europa zu lokalen Übertragungen kommen.