So kann praktisch jeder, der einen 3D-Drucker hat, mitmachen. Die Tests in Dresden hätten gezeigt, dass pro Gerät täglich etwa 15 Ventile für Beatmungsmaschinen hergestellt werden könnten. Sehr schnell große Mengen produzieren könne man so natürlich nicht, räumt Stepien ein, im Vergleich zu konventionellen Herstellungsverfahren wie zum Beispiel dem Spritzguss. Der 3-D-Druck sei deutlich langsamer und entsprechend auch teurer. Der 3D-Druck spiele dann seine Stärken aus, wenn es wirklich ad hoc um die Bereitstellung von Material ginge, sagt der Dresdner.

Der Fall des fehlenden Ventils in Italien hat gezeigt: In Zeiten unterbrochener globaler Lieferketten kann es Gold wert sein, überhaupt an wichtiges medizinisches Material zu kommen. Den Gedanken teilt man auch in Leipzig: An der dortigen Universitätsklinik arbeitet man daran, Corona-Teströhrchen zu modellieren und auf Praxistauglichkeit testen, um mögliche Lieferengpässe in der Zukunft abfedern zu können.