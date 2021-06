Wasserstoff und E-Fuels nicht überall sinnvoll

"E-Fuels benötigen genauso erneuerbaren Strom", so Prof. Dr. Christian Rehtanz im Bezug auf die Berechnung, "nur im Vergleich zu Batteriefahrzeugen um ein Vielfaches (ungefähr Faktor 8) mehr". Das sei einer der Gründe, warum die Argumentation nicht greife, so der Institutsleiter am Institut für Energiesysteme, Energieeffizienz und Energiewirtschaft der TU Dortmund gegenüber dem Science Media Center. Wenn man der Logik folgen würde, hieße das, "erst dann E-Autos, Wärmepumpen, effiziente Stromverbraucher und so weiter nutzen, wenn genügend EE-Strom produziert wird", so Rehtanz. Energiepolitisch ergebe das überhaupt keinen Sinn, "denn es müssen gleichzeitig die effizienten Stromnutzer mit der erneuerbaren Stromproduktion erhöht werden, damit ein zukünftiges Gesamtsystem entsteht." Zumal die Digitalisierung schon jetzt helfen könne, das Lademanagement bei E-Autos so zu steuern, um die erneuerbaren Energien möglichst optimal zu nutzen und die konventionelle CO2-Kraftwerksleistung zu minimieren.

Alter Formeln mit neuen Zahlen

Aber was ist dann neu an der Kritik? Nichts, so Dr. Jakob Wachsmuth vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, Karlsruhe. In der wissenschaftlichen Diskussion wird der vermeintliche Rechenfehler schon lange diskutiert. "Dies entspricht der Frage, ob für den von E-Autos verbrauchten Strom die Emissionen des Strommix oder des sogenannten Grenzstrommix anzusetzen sind. Bei letzterem handelt es sich um den zusätzlich nötigen Strom im Vergleich zum fiktiven Fall, dass keine E-Autos geladen werden." Wissenschaftlicher Standard, so Wachsmuth, sei es, in der Ökobilanzierung Durchschnittsemissionen zu verwenden.

Hier für E-Autos den Strommix anzusetzen ist also kein Versehen, sondern eine bewusste Annahme in den kritisierten Studien. Dr. Jakob Wachsmuth, Fraunhofer-Institut

Und was, wenn wir zu viel Öko-Strom haben?

Einen weiteren Kritikpunkt an dem Schreiben und den dahinter liegenden Berechnungen sieht Dr. Falko Ueckert, Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Er wertet die Berechnungsmethode als sehr fragwürdig: "Dem Laden eines Elektroautos wird ein anderer CO2-intensiverer Strommix zugeordnet als dem Stromverbrauch anderer Anwendungen, sogar wenn beide physikalisch, im selben Moment am selben Ort, den gleichen Strom verbrauchen." Die aktuellen Energiesystemmodelle bedürfen jedenfalls keiner Korrektur, so Ueckert, und berücksichtigten vollständig die Treibhausgasemissionen verschiedener Technologiepfade in Energieszenarien.

Die meisten dieser Modelle bestätigen, dass Elektroautos eine notwendige – und wahrscheinlich sogar die wichtigste – Klimaschutzoption zum Erreichen insbesondere der 2030-Klimaschutzziele im Verkehr sind. Im Übrigen sind Elektroautos die Option, die am effizientesten EE-Strom nutzt. Dr. Falko Ueckert, PIK