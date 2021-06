Die häufigsten Verletzungen traten allerdings an Beinen und Armen auf, in einigen Fällen war das Bein sogar gebrochen. Trotzdem standen Kopfverletzungen weit oben auf der Liste, bis hin zur Gehirnblutung bei einem der 248 untersuchten Patientinnen und Patienten. 32 hatten ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma.

An allen aufgezeichneten Unfällen waren Fünf- bis 81-Jährige beteiligt, das Durchschnittsalter lag bei 29. Nicht mal die Hälfte der Betroffenen waren Touristinnen und Touristen. Und die Verletzungen führten häufig zur Überweisung ins Krankenhaus: Mehr als jede fünfte Person musste operiert werden. Insgesamt zwölf Fälle haben auch gezeigt, dass E-Scooter durchaus zu passiven Unfällen bei Fußgängerinnen und Fußgängern führen können: Entweder direkt durch den Roller oder – wie in drei Fällen – durch das Stolpern über geparkte Fahrzeuge.

Angesichts der Tatsache, dass das Wildparken in vielen Städten ein Problem darstellt, mag das auf den zweiten Blick kaum verwundern. Die Forschenden appellieren bei der Rollernutzung für stärkere Vorschriften: Helmpflicht, Alkoholverbot und Nutzung erst ab 18 gehören dazu. Und so wird der Glanz um die futuristischen Gefährte noch ein bisschen matter, als er ohnehin schon ist.

In der Vergangenheit hat die Flut an E-Scootern immer wieder für Stirnrunzeln gesorgt – zumindest dann, wenn sie sich nicht in privaten Besitz befinden, pfleglich behandelt und mit Ökoenergie betrieben werden. Bei Verleihern seien die Stromgefährte durch ihre geringe Haltbarkeit weder besonders nachhaltig, noch überhaupt emissionsfrei: Dann, wenn Dieselfahrzeuge die Roller im Stadtgebiet des Nachts einsammeln und später wieder verteilen müssen, so die Kritik. Zwar hat sich in den meisten Städten mindestens ein Verleiher durchgesetzt, andernorts ist die Sorge vor den Rollern hingegen so groß, dass sie im Stadtbild überhaupt nicht stattfinden.