Ist das auch der Grund, warum man bei einigen Musikstücken an bestimmten Stellen eine Gänsehaut bekommt?

Wassiliwizky: Ja, da sind wir wieder bei der Antizipation: Ich sage etwas vorher, werde aber überrascht, weil es ganz anders weitergeht. Und dass meine Vorhersage nicht zugetroffen hat, beinhaltet wiederum einen Bedrohungsmoment. Wenn wir in die akustische Analyse schauen, dann passiert das häufig bei Momenten, die entweder laut oder harmonisch unerwartet sind.

Es gibt aber noch andere Parameter, etwa das sogenannte Looming. Das bedeutet, dass ein Ton sich ganz plötzlich an mich annähert. Visuell kann man sich das vorstellen wie ein Auto, das plötzlich auf mich zufährt. Und wenn diese Qualität hinzukommt, dann löst auch das Gänsehaut aus. Wir sind also wiederum bei diesem Bedrohungsmoment: Da kommt etwas auf mich zu!

All diese impliziten Prozesse klingen wahnsinnig komplex. Wie untersucht man solche Emotionen, die aus mehreren Bausteinen bestehen?

Wassiliwizky: Ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum das Thema so lange liegengeblieben ist. Es gab einfach sehr lange Zeit nicht die Methoden, die notwendig sind, um das zu untersuchen. In unseren Studien messen wir zum einen die Kontraktion von bestimmten Gesichtsmuskeln. Am unteren Teil unserer Stirn sitzt ein Muskel, der sogenannte musculus corrugator. Und der kontrahiert, wenn wir negative Emotionen erleben. Das ist unser Indikator dafür, dass die Person gerade etwas erlebt, was emotional unangenehm ist.

Gleichzeitig messen wir aber auch, was im Belohnungszentrum der Person passiert. Das heißt, die Person liegt im Kernspintomografen, schaut sich eine bewegende oder eine gruselige Filmszene an, und wir beobachten: Was passiert im Gesichtsausdruck und was passiert im Belohnungszentrum? Das eine bildet die positiven Emotionen ab, das andere die negativen. Und so können wir untersuchen, ob da tatsächlich eine Gleichzeitigkeit gegeben ist von diesen antithetischen Bausteinen.

Wie kommt dabei dann die Gänsehaut ins Spiel?

Wassiliwizky: Hier haben wir eine spezielle Kamera gebaut, eine Gänsehaut-Kamera. Sie ermöglicht es, ganz genau zu erfassen, zu welchem Zeitpunkt die Person eine Gänsehaut hat. Dafür untersucht eine Software jedes einzelne Bild der aufgenommenen Videos auf eine bestimmte Frequenz. Bei Gänsehaut entstehen ja diese kleinen Hubbelchen auf der Haut. Das bedeutet, dass eine bestimmte neue Frequenz im Bild auftaucht. Und wenn es glasklar ist, dass diese Frequenz auf einmal reingekommen ist, dann haben wir eine sehr starke Gänsehaut und einen sehr starken Ausschlag.

Zusätzlich schauen wir, was in dem Moment bei den anderen Parametern passiert und natürlich auch, welchen Stimulus die Person gerade sieht. Zum Beispiel bei einer Horror-Filmszene: War da so ein Jump-Scare-Moment, also ein Schreck-Moment? Das können wir zurückverfolgen, wenn wir die Gänsehaut objektiv mit der Kamera gemessen haben. Dass Emotionen Gänsehaut auslösen können, wissen wir mit Sicherheit übrigens nur von der Rührung. Bei Horror gibt es bisher nur Vermutungen, aber ob auch da tatsächlich Gänsehaut entsteht, wurde bisher nicht bewiesen. Genau das untersuchen wir – und die ersten Ergebnisse zeigen, dass es auch so etwas tatsächlich gibt.

Sind manche Menschen "anfälliger" für Gänsehaut als andere?

Wassiliwizky: Es gibt in der Persönlichkeits-Psychologie zum Beispiel den Faktor "Offenheit für neue Erfahrungen". Einige Leute haben eine sehr, sehr große Offenheit für neue Erfahrungen, andere halten sich eher zurück und bleiben bei den ihnen vertrauten Erfahrungen. Und das ist tatsächlich auch ein Vorhersage-Faktor, ob jemand eine Gänsehaut bekommt oder nicht.