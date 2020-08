Darum, dass 3,8 Milliarden Menschen auf der Welt ignoriert werden, mindestens. Steht ja auch vorne drauf. Es ist nicht ganz so schlimm, aber fast und vor allem schlimmer als gedacht. Das Buch zeigt: von Gleichberechtigung fehlt jede Spur – aller, mal guten, mal gut gemeinten Bemühungen zum Trotz. Das Buch zeigt, dass es nicht nur darum geht, die Gehälter von Frauen auf das Niveau von Männern zu bringen oder dass Papi sich auch mal Elternzeit nimmt. Es illustriert viel mehr den Teufelskreis in einer von Männern gestalteten Welt, der sich in der Sprache, in der Stadt- und Toilettenplanung, im Gesundheitswesen wie im sexistischen Schneeräumen (richtig gelesen!) widerspiegelt. Es geht darum, dass Frauen beim Klavierspielen das Nachsehen haben (weil die Klaviatur sich an Männerhänden orientiert) und darum, dass ihre Arbeit vielfach unbezahlt bleibt. Das Buch handelt davon, dass Herzinfarkte bei Frauen oft nicht erkannt werden, weil die geläufigen Symptome schlichtweg männlicher Natur sind. Das Buch handelt von einer Gesellschaft, deren Gleichberechtigungsbemühungen auf der Grundlage von Daten über Männer geschaffen werden. Für alle, die ein Fachwort hören wollen: Gender Data Gap (Geschlechtspezifische Datenlücke). Und es handelt davon, dass Gleichberechtigung nicht dadurch entsteht, das Wörtchen Geschlecht zu ignorieren.

Gleiches Risiko für alle? Nein. Bildrechte: btb Verlag/Random House