In der Statistik der besonders nahen Astroiden war 2020 also auch ein Rekordjahr. Im November näherte sich "2020 VT4" der Erdoberfläche bis auf etwa 380 Kilometer. Allerdings ist "2020 VT4" so klein, dass er bei einem Eintritt in die Erdatmosphäre höchstwahrscheinlich vollständig verglühen würde.

Asteroid "2011 ES4" (gelb) fliegt zwischen Erde (türkis) und Mond (weiß) vorbei Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Was ist groß? Was ist nah? Was ist knapp vorbei? Astronomen haben da ganz gewiss andere Maßstäbe als zum Beispiel Sportreporter. Astronomen rechnen, wenn es um Erdnähe geht, gern in Mondabständen (engl. lunar distance). Dafür nehmen sie den mittleren Abstand zwischen Erde und Mond, und der beträgt 384.400 km.

Wenn dann ein Objekt mit weniger als einem Mondabstand an der Erde vorbeifliegt, wie zum Beispiel Asteroid "2011 ES4" im vergangenen Jahr, dann gilt das schon als besonders knapp, auch wenn mehr als 100.000 Kilometer zwischen Asteroid und Erde lagen.