Bei einer zweiten aktuellen Untersuchung ging es um Wirkung von Salz in der Nahrung auf die Gefahr für Herzerkrankungen bei einer prinzipiellen Ernährung mit der DASH-Methode (Obst und Gemüse, fettarme Milchprodukte, Fisch, Geflügel, Nüsse, pflanzliche Öle und Vollkornprodukte). Hierfür wurden die Daten von mehr als 170.000 Menschen aus der UK Biobank genutzt, einer großen medizinischen Langzeitstudie aus Großbritannien. Außerdem flossen ebenfalls die Antworten aus einem Fragebogen zu Ernährungsgewohnheiten mit ein.



Das Ergebnis: Auf zusätzliches Salz zu verzichten, hat einen positiven Effekt auf die Herzgesundheit. Dies ist eine bedeutsame Erkenntnis, weil viele verarbeitete Produkte schon relativ große Mengen Salz enthalten und man dieses nur schwerlich reduzieren kann – auf den ergänzenden Salzstreuer verzichten kann man dagegen schon.



"Menschen, die nur wenig zusätzliches Salz auf ihr Essen streuen, haben ein geringeres Risiko für Herzerkrankungen", erklärt Dr. Lu Qi von der Tulane University in New Orleans. Ein noch stärkerer Effekt durch den Salzverzicht zeigte sich in der Studie bei einer Kombination mit der DASH-Ernährung, die, wie der englische Name (Dietary Approaches to Stop Hypertension) verrät, erdacht wurde, um das Risiko für Bluthochdruck zu senken. Während frühere Studien schon einen verringernden Einfluss der DASH-Methode auf die Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ergeben hatten, konnte nun auch noch der Effekt von zusätzlichem Salz miteinbezogen werden.