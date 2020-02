Das Ergebnis: Menschen kommen im Netz häufiger zufällig mit Nachrichten in Kontakt. "Man muss sich das so vorstellen," erläutert der Uni Hohenheim-Forscher, "in den klassischen Medien wie im Fernsehen oder in der Zeitung kommen Menschen mit Nachrichten oft nur in Kontakt, wenn sie diese bewusst auswählen. Im Internet scheinen vor allem auch zufällige Nachrichtenkontakte eine wichtige Rolle zu spielen". Das passiere zum Beispiel, wenn Menschen ihre E-Mails abrufen oder Freunde Nachrichten in sozialen Medien teilten.