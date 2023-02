Unbelegt: Kuhmilch: Für Kleinst- und Kleinkinder ein Muss

Bildrechte: Imago/ MDR

Milchzucker, Fette, Eiweiße, Vitamine und Mineralstoffe wie Calcium sind in Kuhmilch enthalten. Kaum ein anderes Nahrungsmittel liefert so viele essenzielle Nährstoffe und Energie. Daher galt lange die Empfehlung: Kleinst- und Kleinkinder sollen regelmäßig Kuhmilch trinken. Allergolog*innen warnen jedoch, dass allzu früh gegebene Kuhmilch Allergien auslösen oder zumindest fördern kann. Denn bestimmte Milch-Eiweiße wirken allergen. Laut Mediziner*innen gibt es zudem Hinweise, dass Kuhmilch Neurodermitis fördern kann und der hohe Proteingehalt die Nieren der Kleinen zu stark belastet. Kinder brauchen zwar Calcium, doch Kuhmilch ist dafür nicht die einzige Quelle. Zu finden ist der Mineralstoff in grünem Gemüse wie Brokkoli, Fenchel oder Spinat. Aber auch im Leitungs- und Mineralwasser.