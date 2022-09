❌ Stimmt nicht: Covid-19-Verlauf: Mild gleich harmlos

Bildrechte: Imago/ ZUMA wire

Nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 (Omikron-Sublinie BA.5 aktuell vorherrschend in Deutschland) reagieren Menschen ganz unterschiedlich. Manche haben eine asymptomatische Infektion - ohne Anzeichen einer Erkrankung. Andere haben einen leichten, moderaten oder milden Verlauf - u.a. mit Geschmacksverlust, Fieber, Halsschmerzen oder Durchfall. Ist ein Klinikaufenthalt notwendig, handelt es sich um einen schweren Verlauf - zum Beispiel bei einer Lungenentzündung. Aber auch Betroffene mit einem milden Verlauf können sich elend fühlen. Hinzukommt, dass es auch bei einer milden COVID-19 zu Schäden am Herz-Kreislauf-System, zu Beeinträchtigung des Nervensystems und Organschäden kommen kann. Auch bei asymptomischen Verläufen konnten bereits Schäden an zahlreichen Organen nachgewiesen werden. Einge entwickeln zudem Long-Covid-Symptome.