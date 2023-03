❌ Stimmt nicht: Erdbeben kann man vorhersagen

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Erdkruste (ca. 35 Kilometer dick) besteht aus mehreren Gesteinsplatten, die ständig in Bewegung sind. Ist diese Bewegung in-, an- oder übereinander gerichtet, können sich enorme Spannung aufbauen. Lösen sich diese ruckartig, bebt die Erde. So sehr sich die Wissenschaft auch bemüht: aktuell ist es nicht möglich, Erdbeben vorherzusagen. Geowissenschaftler*innen wissen zwar teilweise, wo sich Spannungen aufbauen – können aber keine kurzfristige Vorhersage zu Ort, Datum und Stärke einer möglichen Erschütterung voraussagen. Und was ist mit dem beobachteten Verhalten mancher Tiere: Bisher gelang es noch keiner Forschungsgruppe, Erdbeben durch systematische Tierbeobachtungen zuverlässig vorherzusagen. Manchmal kündigen kleinere Vorbeben ein größeres Beben an. Das ist auch eine möglich Erklärung für das seltsame Verhalten einiger Tiere, vermuten Fachleute.