❌ Stimmt nicht: #8Mäuse: Angepasster Omikron-Impfstoff (BA.1) nur an Mäusen getestet

Bildrechte: Imago/ Steinach

Unter "#8Mäuse" wird von Impfgegner*innen die Behauptung in Umlauf gebracht, dass der an Omikron angepasste Corona-Impfstoff für Europa lediglich an acht Mäusen getestet worden sei. Richtig ist, dass in den USA ein Booster-Impfstoff auf Grundlage einer Tierstudie mit acht Mäusen eine Notzulassung erhielt und gegen die Subvariante BA.4 und BA.5 wirken soll. Das Vorgehen in den USA wird unter Expert*innen bereits kritisch erörtert. Die Schutzvakzine von BioNtech/Pfizer und Moderna, über die die europäische Arzneimittelbehörde EMA auch für Deutschland entscheidet, richten sich jedoch gegen den Subtyp BA.1 und wurden bereits an mehreren hundert Personen getestet und mit Kontrollgruppen verglichen. Zudem wurde auf Erfahrungen mit den zugelassenen mRNA-Impfstoffen zurückgegriffen.