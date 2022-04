✔️ Stimmt: Shishas sind ähnlich ungesund wie Zigaretten

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Viele Menschen halten das Shisha-Rauchen für harmlos und für weniger ungesund als das Rauchen von Zigaretten – schließlich gehe der Rauch ja durch das Wassergefäß. Jedoch filtert das Wasser ausschließlich wasserlösliche Schadstoffe und Partikel heraus. Auch der Verweis, dass der Tabak kein einziges Gramm Teer enthält, greift nicht ganz. Klar, es steht auf vielen Verpackungen und ist wahrheitsgemäß. Aber: Auch wenn der Teer nicht im Tabak enthalten ist, so entsteht er durch das Verschwelen der Kohle und gelangt schließlich mit dem Rauch in den Körper. Durch die Kühlung im Wasser und den Aromastoffen im Tabak wird Shisha-Rauch viel tiefer inhaliert. Im Vergleich mit Zigaretten gelangt so 10-mal mehr Kohlenstoffmonoxid und bis 36-mal mehr Teer in die Lungen – sowie unzählige weitere Giftstoffe, die beim Verbrennen des Tabaks entstehen.