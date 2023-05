✔️ Stimmt: Teetrinken erhöht die Lebenserwartung

In einer chinesischen Studie wurde der Teekonsum von mehr als 100.000 Erwachsenen aus 15 Provinzen des Landes über mehrere Jahre hinweg untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Lebenserwartung von Teetrinker*innen im Schnitt um 1,26 Jahre erhöht war im Vergleich zu den Teeabstinenzler*innen. Auch Herzkreislauferkrankungen, Herzkrankheiten und Schlaganfälle traten bei Ersteren deutlich später auf. Unterschiede zwischen schwarzem oder grünen Tee wurden in der Studie nicht genauer untersucht - ebensowenig wie zwischen Frauen und Männern.

