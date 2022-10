✔️ Stimmt: Übergewicht ist tödlicher als Untergewicht

Bildrechte: imago/Danita Delimont

Übergewicht stellt ein bedeutendes Sterberisiko dar. Zu diesem Ergebnis kommt eine umfassende Studie von 500 Forschenden aus 300 Instituten. Dabei erhöhte bereits ein Body-Mass-Index (BMI) von 30 bis unter 35 (Adipositas Grad I) die Wahrscheinlichkeit zu sterben, um 45 Prozent. In der Untersuchung war jeder Anstieg um fünf BMI-Einheiten jeweils mit einem um 31 Prozent erhöhten Sterberisiko verbunden. Adipositas ist auch deutlich gefährlicher als Untergewichtigkeit, denn im Jahr 2018 sind in Deutschland rund 160.000 Menschen an den Folgeerkrankungen von Übergewicht gestorben und "nur" 46 an Untergewicht. Dies betont zudem auch die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrem Bericht zur "Herausforderung Adipositas und Strategien zu ihrer Bekämpfung".