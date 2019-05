Eine globale Waldkarte, die anhand von Satellitendaten erstmals einen dreidimensionalen Überblick über den Waldbestand der Erde liefert, stellt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ab sofort der Wissenschaft zur Verfügung. Nach Angaben des DLR schließt das Projekt bisherige Datenlücken. So wird etwa erstmals ein einheitlicher Überblick über die Regenwälder in Südamerika, Südostasien und Afrika geliefert.

Vergleich einer Google Earth-Aufnahme (l.) mit der TanDEM-X-Waldkarte für die Abholzungen im Amazonasgebiet. Bildrechte: Google Earth/DLR

Nach Angaben des DLR soll die TanDEM-X-Waldkarte Forscher und Behörden weltweit dabei unterstützen, die Veränderungen von Wäldern besser zu beobachten. Von illegaler Abholzung bedrohte Waldgebiete etwa am Amazonas könnten so besser geschützt und als weltweit wichtige Kohlenstoff-Speicher erhalten werden. Immerhin ist seit Mitte des 20. Jahrhunderts bereits die Hälfte des weltweiten Waldbestandes einer rücksichtslosen Abholzung zum Opfer gefallen. Die Karte mit einer Auflösung von 50 Metern könnte nach Ansicht des DLR auch in der Regionalentwicklung sowie in der Land- und Forstwirtschaft von großem Nutzen sein.