Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sicherheit des Systems – besonders die Menge an Energie, die während des Ladens von den Menschen aufgenommen wird, die sich in dem Raum befinden. Laut den japanischen Experten entspricht ihre Entwicklung komplett den Vorgaben der US-Aufsichtsbehörde Federal Communications Commission sowie dem weltweiten Ingenieurs-Berufsverband Institute of Electrical and Electronics Engineers. Nun soll es an die praktische Anwendung gehen, die Forschenden hoffen auf einen großflächigen Einsatz sowohl in der Industrie als auch bei den Endverbrauchern.