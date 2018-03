Feuchte Hände, Herzrasen und erhöhte Pulsfrequenz: So reagiert der menschliche Körper darauf, wenn beim Autofahren bei hoher Geschwindigkeit die Fahrzeugassistenz eingreift. Das belegt eine Studie der Hochschule Kempten im Allgäu. In einem Versuch mit 50 Testpersonen wurde untersucht, wie sich der Eingriff des Spurhalteassistenten auf die Person am Steuer auswirkte. Die Probanden, 36 Männern und 14 Frauen im Alter von 18 bis 65 Jahren, mussten dazu 70 Kilometer im Straßenverkehr auf Bundesstraßen und Autobahn zurücklegen, mit und ohne Assistenzsystem. Währenddessen wurden Atmung und Puls gemessen. Ob sich die Reaktionen nach Geschlecht oder Alter unterschieden, wurde nicht gemessen, erklärte das Team auf Anfrage von MDR Wissen.

In der Theorie ist vieles möglich, in der Praxis, sprich am Steuer, scheitert es dann am Menschen: Es gibt zwar viele Assistenzprogramme fürs Auto, die nach Erfahrung von Fahrlehrern längst nicht alle genutzt werden. In der Fahrschulbranche bereitet man sich deshalb vereinzelt schon auf die Zeit vor, wenn Autos tatsächlich komplett autonom fahren: In Gera beispielsweise organisiert ein Fahrlehrer Seminare, die Fahrlehrer auf ein neues Berufsbild vorbereiten und sie zu Mobilitäts-Coaches und Technologieberatern ausbilden. Denn das könnte in Zukunft ein neues Berufsfeld werden: Autofahrer darauf vorbereiten, am Steuer die Kontrolle abzugeben.