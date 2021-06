Verstaucht, verrenkt, gebrochen: Wenn der Fußball mit 120 km/h auf die Frau oder den Mann im Tor zuschießt und mit der Hand abgefangen wird, sind Verletzungen keine Seltenheit. Dabei könnten jedenfalls Finger-Überdehnungen bald der Vergangenheit angehören. Das Technologiezentrum Maschentechnik in Denkendorf arbeitet zusammen mit der T1Tan Gmbh aus Herbholzheim an einem Handschuh, der 90 Prozent solcher Verletzungen verhindern soll.

Wie funktioniert das? Herkömmliche Torwart-Handschuhe haben an der Außenhand angebrachte Kunststoffschienen, so genannte "Finger Frames". Ihr Nachteil: Sie lassen sich leicht über ihre Dehngrenze hinaus verbiegen. Genau hier setzen die Handschuh-Entwickler aus Denkendorf an. Ihre Handschuhe sollen die Finger vor solchen extremen Belastungen schützen. Und die Belastungen sind enorm, wenn ein 120 km/h schneller Ball vor dem Netz abgefangen werden muss. 120 km/h, das bedeutet, dass der Ball in einer Sekunde 33,33 Meter weit fliegt. Und ganz nebenbei heißt das auch, dass der Schütze mindestens 30 km/h schnell anlaufen muss, bevor er den Ball trifft, wie wir in unserem Youtube-Kanal Science vs. Fiction ausgerechnet haben.