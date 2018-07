In Schottland soll der erste Weltraumbahnhof auf europäischem Boden entstehen. Wie die britische Weltraumagentur UK Space Agency am Montag mitteilte, könnten von dem geplanten Spaceport auf der Halbinsel A'Mhoine schon im kommenden Jahrzehnt die ersten Raketen ins Weltall starten. Ausgewählt wurde der Standort im äußersten Norden der schottischen Highlands, weil Satelliten von dort direkt vertikal in eine geeignete Umlaufbahn gebracht werden können.

Ganz neu ist die Idee für Weltraumbahnhöfe auf britischem Boden nicht. Laut einem BBC-Bericht gab es bereits seit zehn Jahren entsprechende Pläne. Darüber hinaus prüft die britische Regierung derzeit auch Standorte in Schottland, Wales und Cornwall für den sogenannten horizontalen Start von Raketen. Dabei bringen Flugzeuge die Raketen in große Höhe, bevor sie über dem Meer ins All gestartet werden.



Großbritannien ist ganz nebenbei nicht der einzige europäische Staat mit Ambitionen auf einen eigenen Weltraumbahnhof. So plant das Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic einen Spaceport in Grottaglie im Süden Italiens. Von dort sollen in Zukunft sowohl wissenschaftliche Missionen aber auch kommerzielle Flüge in den Weltraum starten. Virgin Galactic gehört zur Unternehmensgruppe des britischen Geschäftsmanns Richard Branson.