Erfindung aus Jena Metallfreie Batterien aus dem Drucker

Der chinesische Batterie-Riese CATL baut in Arndtstadt ein neues Werk und investiert in den nächsten Jahren 1,8 Milliarden Euro. Vor allem Lithium-Batterien für Autos sollen da gebaut werden. Das soll in Thüringen einer der wichtigsten Wirtschaftsdeals der letzten Jahrzehnte sein. Doch Lithium-Ionen-Akkus sind, auch wenn es dafür in diesem Jahr den Nobelpreis gab, eine Technologie, die kritisch betrachtet wird. Vor allem wegen des großen Energieaufwandes und der Umweltprobleme, die die Herstellung verursachen. Vielleicht kommt eine neue Generation von Batterien aus dem Drucker statt aus dem Bergbau. Möglich macht das eine Entwicklung aus Jena.

70 Jahre alte Technologie für die Zukunft

Die Technik nennt sich Redox Flow, ist 1949 in Deutschland erfunden und danach lange vergessen worden. Sie funktioniert wie alle anderen Batterien auch - durch den Austausch von Elektronen.

In der Chemie spricht man von Oxydation und Reduktion. Prof. Ulrich Schubert, Uni Jena

Bildrechte: Jan-Peter Kasper/FSU Ein Stoff gibt Elektronen ab, der andere nimmt sie auf und dadurch fließt Energie, erläutert Prof. Ulrich Schubert vom Zentrum für Energie und Umweltchemie Jena (CEEC) der Universität in Jena. Ein Prozess, über den wir uns keine Gedanken machen, obwohl er uns permanent begleitet, zum Beispiel in unseren Smartphones. Doch die darin verbauten Lithium-Ionen-Akkus sind inzwischen Technologie von gestern, entwickelt in den 1970er- und 1980er-Jahren. Zeit also für neue Generationen von Batterien.

Wir leben im Kunststoffalter. Kunststoffe kann man für Solarzellen verwenden, um dann Strom zu erzeugen. Das heißt, dass diese Kunststoffe Elektronen aufnehmen können, speichern können und wieder abgeben und damit können wir metallfreie Batterien produzieren. Prof. Ulrich Schubert

10.000 Ladzyklen sind möglich

Möglich wird das durch energieleitende Moleküle, die in das Plastik eingebracht werden. Diese Teilchen wiederum schwimmen in einer Salzlösung. Diese Salzlösung befindet sich in zwei Behältern, getrennt durch eine Membran und durch diese bewegen sich die Elektronen hin und her. So wird Energie gespeichert oder abgegeben. 10.000 Ladezyklen seien möglich. Bei einem herkömmlichen Akku sind es meist weit unter 1.000. Der neue Plastikspeicher hält also bedeutend länger als ein herkömmlicher Akku mit Metallen und er lässt sich leicht entsorgen. Die Batterien müssen nicht mehr auf den Sondermüll.