Stimmt nicht, sagen Techniker vom deutschen Technologiekonzern Bosch und haben nun ein System präsentiert, mit dem die Diesel-Abgase so behandelt werden, dass die Motoren sogar den ab 2020 geltenden extrem strengen Grenzwert von 120 Milligramm Stickoxid pro Kilometer einhalten. Im Labor sei es sogar gelungen, den Ausstoß auf 13 Milligramm zu senken, im Straßenverkehr wurden 40 Milligramm ausgestoßen. Und das Beste daran: Das System soll die Autos nicht teurer machen, als bisher. Kann dieses ambitionierte Versprechen tatsächlich eingehalten und die Dieseltechnologie gerettet werden? Uwe Wagner ist Leiter der Forschungsgruppe Motorsysteme, alternative Kraftstoffe und Abgasnachbehandlung am Karlsruher Institut für Technologie, einer deutschen Spitzenforschungseinrichtung der Ingenieurswissenschaften, und kann den Fortschritt der Bosch-Ingenieure einschätzen.

Bosch hat, soweit man das von außen beurteilen kann, ein Abgasnachbehandlungssystem sehr detailliert und präzise und akkurat optimiert. Sie haben das, was seit vielen Jahren schon im Bereich Nutzfahrzeuge Stand der Technik ist, und seit zwei oder drei Jahren im Prinzip auch für PKW verfügbar ist, sie haben da alle notwendigen Teilsysteme aufeinander abgestimmt, um damit quasi diese extrem niedrigen Schadstoffemissionen zu erreichen, die jetzt berichtet wurden. Generell neu ist die Technologie in dem Sinne nicht, sie ist aber wirklich sehr ausgereift, optimiert, so hat Bosch das dargestellt.

Ja, das ist glaubhaft. Sie finden heutzutage schon Fahrzeuge im Markt, die vergleichbare Technologie an Bord haben, die aber, wahrscheinlich nicht ganz so weit optimiert und verfeinert sind und nicht ganz so niedrige Schadstoffemissionswerte erreichen. Aber wir selbst haben bei uns am Institut vor zirka anderthalb Jahren verschiedene, damals schon verfügbare Fahrzeuge auf der Straße getestet. Dabei sind wird zwar auf nicht so extrem niedrige Werte gekommen, sie lagen aber auf ähnlichem Niveau. Wir hatten mindestens 30 Miligramm Stickstoffoxid pro Kilometer. Bosch hat jetzt 13 Milligramm angegeben, also nochmals eine deutliche Absenkung erreicht, aber eine ähnliche Größenordnung ist heute auch schon erreichbar.