Das also erklärt, warum Zement zum doppelten Klimaproblem wird - durch die Energie, die für das Brennen nötig ist und das CO2, das zusätzlich freigesetzt wird. Die Zementindustrie ist damit nach Angaben der Internationalen Energieagentur für sieben Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes zuständig. Das ist mehr als doppelt so viel wie der gesamte Luftverkehr.

Forscher aus Halle suchen nach einer Alternative. Ihre Idee: der Kalk muss weg und etwas anderes her. Herbert Pöllmann, Geowissenschaftler der Universität Halle-Wittenberg sucht mit seinem Team Alternativen. Eine Herausforderung:

Die Wissenschaftler experimentieren mit Abfallstoffen aus Steinbrüchen, zum Beispiel aus Mammendorf in der Magdeburger Börde. Sie haben festgestellt: Ganz ohne Kalk geht es nicht, aber zum Großteil lässt er sich ersetzen mit Bauxit, Kaolin und Laterit. Diese Stoffe werden mit Kalk vermischt und daraus wird dann Zementklinker gemacht, ein Hauptbestandteil des Zements. Dafür muss das Rohmehl in einem Muffelofen bei 1.200 Grad Celsius gebrannt werden, erläutert Geowissenschaftlerin Sabrina Galluccio.

Herkömmlicher Zement würde jetzt große Mengen CO2 aus dem Kalk freisetzen. Die neue Mischung tut das in deutlich geringerem Maße. Der Grund: Bauxit, Kaolin und Laterit enthalten kein CO2. Trotzdem ist der neue Zement stabil und fest, wie anschließende Tests gezeigt haben. Ähnliche Versuche in Österreich haben gezeigt, dass sich der CO2-Ausstoß so mindestens um 30 Prozent senken lässt.