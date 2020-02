Nicht Rauchen, kein Übergewicht, Bewegung, gesunde Ernährung, wenig oder kein Alkohol - wer etwas gegen Krebs tun will, hat es auch selbst in der Hand, sagt Prof. Michael Baumann anlässlich des Weltkrebstages (4. Februar): "Nach heutigem Wissensstand könnte man, wenn man alles das einhält, was wir derzeit wissen, tatsächlich 40 Prozent der Krebserkrankungen durch primäre Prävention verhindern."

Immerhin 65 Prozent der Erkrankten in Deutschland leben nach der Prognose noch mehr als fünf Jahre, so Baumann. Damit sei Deutschland international sehr weit vorn. Mit Prävention, Früherkennung und Therapien könnte diese Zahl noch erhöht werden. Und natürlich mit neuesten Erkenntnissen aus der Forschung. Die dringt immer weiter selbst in die finstersten Winkel der Tumorzellen vor und arbeitet an neuen, immer exakteren Diagnose- und Behandlungsmethoden.

Forschung auf den Fersen der Tumorzellen

Forscherinnen und Forscher der Universität Freiburg und der Leibniz Universität Hannover (LUH) haben sich nun das Verhältnis Tumorzelle - Fresszelle ganz genau angeschaut und herausgefunden, wie sich Tumorzellen für das Immunsystem unsichtbar machen: Oberflächenproteine der Krebszellen beenden im gesunden Körper Immunantworten, das heißt, sie sorgen dafür, dass die Fresszellen nicht mehr auf sie reagieren.



Dem wollen die Forscher einen Riegel vorschieben und bisherige Krebstherapien um so genannte "Immun-Checkpoint-Inhibitoren" erweitern. Das sind therapeutische Antikörper, die an Rezeptoren von T-Zellen andocken, damit denen auch veränderte, "getarnte", Krebszellen nicht mehr durch die Lappen gehen.* Wenn Fresszellen und B-Zellen Veränderungen entdecken, aktivieren sie die T-Zellen. Diese starten dann ein Vernichtungsprogramm, aber nur so lange, bis Krebszellen sich "tarnen" und so nicht mehr vom Immunsystem erwischt werden. Bildrechte: CIBSS/Universität Freiburg, Michal Rössler

Warum eigentlich so viel mehr Krebs?