Nervenkrankheit ALS Magnetfelder können gelähmte Muskeln wieder in Gang setzen

Bei Menschen mit Nervenkrankheiten wie ALS können keine Signale mehr an die Skelettmuskulatur gesendet werden. Mit Magnetfeldern wollen Dresdner Forscher die betroffenen Nervenzellen und damit die Muskeln wieder aktivieren. Erste Laborversuche machen Hoffnung. Noch in diesem Jahr wird am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf eine Magnetpuls-Therapieanlage für Testzwecke in Betrieb genommen.