Staubsauger-Anschlag und Bot-Angriffe Experten warnen vor Missbrauch künstlicher Intelligenz

Sicherheitsexperten mehrerer britischer und US-amerikanischer Institute warnen vor der wachsenden Gefahr eines Missbrauchs künstlicher Intelligenz durch Autokraten, Kriminelle und Terroristen. In einer 100 Seiten umfassenden Analyse zeichnen die Autoren Bedrohungsszenarien für die Bereiche der digitalen, der technischen und der politischen Sicherheit, die nach Ansicht der Wissenschaftler in fünf bis zehn Jahren Realität sein könnten.

In einem Szenario beschreiben die Verfasser der Studie, wie in Zukunft ein Politiker-Attentat mit einem Staubsauger aussehen könnte: Ein manipulierter Kehr-Roboter (sweep bot) wird im Finanzministerium in Berlin eingeschleust. Er macht zunächst seinen ganz normalen Job und führt alle üblichen Reinigungsprozesse aus. Als er dann aber per Gesichtserkennungstechnik das Gesicht des Finanzministers identifiziert, beendet er seine Arbeit, fährt direkt auf den Politiker zu und explodiert. Der Minister wird getötet und Mitarbeiter von ihm, die sich in der Nähe aufhalten, verwundet.