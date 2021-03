Das Startfenster für die neue Besatzung zur Internationalen Raumstation an Bord einer SpaceX-Rakete ist allerdings – wie in den meisten Fällen bei Raketenstarts – ein "frühestens-ab"-Termin, der sich auch noch weiter verschieben kann, so die Raumfahrtbehörde. Crew-2 soll ein halbes Jahr auf der ISS arbeiten. Crew 1, die am 16. November 2020 auf der ISS eingetroffen war, wird wenige Tage nach dem Andocken, laut NASA Ende April/Anfang Mai, zurück zur Erde fliegen.