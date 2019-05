Hundertausende Sterne hat das Weltraumteleskop Kepler seit 2009 untersucht. Und dabei tausende Planeten entdeckt. Das Problem: Die meisten davon sind viel größer als die Erde. In Zahlen heißt das: 96 Prozent aller bisher entdeckten Planeten sind deutlich größer als die Erde, die meisten eher so groß wie Neptun (knapp 49.244 Kilometer Durchmesser) oder Jupiter (139.200 km).

Erst ein neuer Algorithmus bei der Datenauswertung brachte die Planeten zum Vorschein. "Bisherige Suchalgorithmen versuchen, sprunghafte Helligkeitsabfälle zu identifizieren", sagt René Heller vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Erstautor der aktuellen Studien in einer Mitteilung des Instituts. Aber in Wirklichkeit erscheinen Sterne am Rand etwas dunkler als in der Mitte. Wenn ein Planet vor einem Stern entlang zieht, blockiert er anfangs weniger Licht. "Erst zur Mitte des Transits erscheint der Stern am dunkelsten. Danach wird er wieder graduell heller."