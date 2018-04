Für die Astronomen der NASA kommt Keplers Ende natürlich nicht überraschend. Deshalb schicken sie jetzt TESS ins All: TESS ist ein Akronym und steht für Transiting Exoplanet Survey Satellite - ein hoch spezialisierter Planetenjäger also. Der neue Satellit soll in der Nacht zum Dienstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida an Bord einer "Falcon 9"-Rakete von SpaceX in den Weltraum gebracht werden. Das ist das erste Mal, dass die US-Raumfahrtbehörde die Dienste der privaten Raumfahrtfirma von Elon Musk für eine wissenschaftliche Mission in Anspruch nimmt. SpaceX hatte im Auftrag der NASA bisher vor allem mit seinem "Dragon"-Frachter Nachschub zur Internationalen Raumstation ISS gebracht.