Etwa ein Drittel des Erdumfangs legen Passagiere auf der neuen Strecke zwischen Perth und London am Stück zurück. Mit einer entsprechenden Belastung für den den Körper: "In erster Linie kommt es bei so langen Flügen zu Herz-Kreislauf-Problemen. Außerdem sollte man bedenken, dass sich Krankheiten in der Flugzeugkabine besonders leicht übertragen“, erklärt Dr. Bernhard Ruf, Leiter des Zentrums für Reise- und Tropenmedizin am Leipziger Klinikum St. Georg.



Zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen komme es aber in der Regel nicht. "Um Kreislaufproblemen vorzubeugen, empfiehlt es sich, auf so einem langen Flug viel zu trinken, etwa zwei bis drei Liter.“