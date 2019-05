Forscher des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) und des Moskauer Instituts für Physik und Technologie zeigten jetzt anhand von Computersimulationen, wie Wasserstoff vom Mars seit Milliarden von Jahren in den Weltraum entweicht und dort für immer verschwindet. Ihre Erkenntnisse haben sie in einer aktuellen Ausgabe der Geophysical Research Letters beschrieben.

Freigelegte Eisader auf dem Mars: Heute gibt es nur noch wenig Wasser auf dem Roten Planeten. Bildrechte: NASA/JPL-Caltech/UA/USGS

Dabei stießen die deutschen und russischen Forscher auf einen bislang unbekannten Mechanismus, der nach den Angaben des MPS an "eine Art Pumpe" erinnert. Die Berechnungen der Wissenschaftler zeigten dabei, dass die normalerweise eiskalte und deshalb auch wasserundurchlässige mittlere Mars-Atmosphäre unter bestimmten Bedingungen wasserdurchlässig wird.



Wasserdampf kann dadurch in die obere Atmosphäre aufsteigen, wo er von Winden zum Nordpol getragen wird. Die ultraviolette Strahlung der Sonne spaltet in den hohen Luftschichten die Wassermoleküle in Wasserstoff (H) und Hydroxylradikale (OH) auf. Der dabei freiwerdende Wasserstoff entweicht in den Weltraum. Der Rest des Wasserdampfes geht im Bereich der Polregion zu Boden.