Da können wir Menschen uns auf den Kopf stellen. Vor dem Koitus, oder der künstlichen Befruchtung bei der Frage: Ist er oder sie auch wirklich die Richtige, mit dem oder der ich Kinder zeugen will. Nach dem Koitus, damit das Sperma dahin findet, wo es hin soll. Danach, wenn wir dieses trinken oder jenes essen, um der Fruchtbarkeit unter die Arme zu greifen. Alles, damit der nächste Schwangerschaftstest die berühmten blauen Streifen zeigt. Doch letztlich wäre all das vergebliche Liebesmüh, wenn das britisch-schwedische Forschungsteam Recht hat, das behauptet: Am Ende entscheidet die weibliche Eizelle, welches Spermium sie einlässt und welches nicht. John Fitzpatrick von der Uni Stockholm erklärt, was bei der Studie untersucht wurde: