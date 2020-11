Was machen dabei die Dresdner? "Das Fraunhofer FEP bringt mehrere renommierte Forscher in den Expertenpool von PhotonHub Europe ein", erklärt Dr. Christian May, Geschäftsfeldleiter für flexible organische Elektronik. "Außerdem unterstützen wir die Projektpartner bei der Vorbereitung spezialisierter oder maßgeschneiderter Schulungen für Unternehmen, die eine dedizierte oder anwendungsspezifische Mitarbeitertrainings wünschen."



Der "PhotonHub" wird zudem mit wichtigen europäischen Verbänden wie dem Forschungs- und Innovationsnetzwerk der Europäischen Regionen (ERRIN) und der Versammlung der Regionen Europas (VRE) kooperieren. Damit sollen Innovationen bei der Lichttechnologie verbreitet werden und weitere lokale Photonik-Zentren in Europa entstehen.