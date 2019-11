Seit gut drei Jahrzehnten begleiten uns unsere Handys durch den Alltag, oft ganz nah am Körper. Sendemasten durchziehen genauso lange unser Land. Kein Wunder also, dass inzwischen tausende Studien veröffentlicht wurden, die mögliche Folgen für unsere Gesundheit beleuchten. Mit der anstehenden Einführung des Mobilfunkstandards 5G stellt sich die Frage nach der unsichtbaren Gefahr erneut, auch wenn Entwickler und künftige Nutzer eher den Vorteil der neuen Möglichkeiten sehen: Tobias Kronauer vom Barkhausen Institut in Dresden lässt vor sich auf dem Tische einen kleinen Roboter hin- und herflitzen. Er ist begeistert:

Der Roboter verhält sich mit 5G viel präziser als würde man ihn 3G steuern. Tobias Kronauer, Barkhausen Institut

Ein 5G-gesteuerter Polizeiroboter auf der World 5G Convention in Peking Bildrechte: imago images/VCG Mit einem Kabel ginge das genauso schnell, aber damit wäre man im wahrsten Sinne des Wortes ortsgebunden. Die gesamte künstliche Intelligenz, wie autonomes Fahren, ginge ohne 5G nicht, betont Kronauer.



Ob das neue Netz möglicherweise im Hinblick auf unsere Gesundheit auch seinen Preis hat, dazu wurde und wird viel geforscht. Tausende Studien gibt es zu herkömmlichem Mobilfunk, einige hundert zu 5G. Doch was ist anders am neuen Standard?

Für 5G sind höhere Frequenzen nötig: Sie steigen von derzeit 2,6 Gigahertz (Ghz), auf bis zu bis zu 3,7 Ghz, auf lange Sicht sogar bis zu 60. Dafür ist die Reichweite geringer, das heißt, es müssen viel mehr Sender aufgestellt werden, damit das neue Netz flächendeckend verfügbar ist. Hinzu kommt, dass die neuen Sendestationen nicht mehr hoch oben auf Türmen und Dächern angebracht werden müssen, sondern auch an Bushaltestellen, Hauswänden und Laternen ihren Zweck erfüllen würden.

Damit wären sie näher an uns dran und wir bekämen mehr Strahlung ab. Bislang greift dort die Regelung der Bundesnetzagentur, die einen Mindestabstand vorschreibt. Somit werden bislang die Grenzwerte eingehalten. Doch Wissenschaftler warnen: Vorhandene Studien zu alten Frequenzen lassen sich nicht auf den neuen Standard übertragen - das gilt auch für die Ermittlung des kritischen Grenzwertes.

Anders als bislang werden die Signale im 5G-Netz vor allem dorthin geschickt, wo sie benötigt werden - also zum Nutzer. Das garantiert einen schnellen und effektiven Datentransfer, erhöht aber auch die Strahlenbelastung. Wie diese dann jeweils aktuell und zuverlässig gemessen werden kann, ist derzeit noch unklar.

Ein Forschungsprojekt der US-amerikanischen Behörde für Toxikologie und eine Studie der Universität Bologna kamen fast zeitgleich zu ähnlichen Ergebnissen: Erstmals konnten sie nachweisen, dass es offenbar doch einen Zusammenhang von Handystrahlung und Krebsentwicklung gibt. Allerdings unter extrem kontrollierten Bedingungen, unter hoher Strahlendosis und nur bei den männlichen Versuchsmäusen und -ratten.

6 min Bildrechte: MDR 5G auf dem Prüfstand in Ilmenau 5G auf dem Prüfstand in Ilmenau Infos zur Sendung Link des Videos https://www.mdr.de/wissen/videos/fuenf-g-pruefstand-ilmenau100.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Video Dazu hatten sie jeweils den gesamten Körper von insgesamt 3.000 Versuchtieren (Männchen und Weibchen) neun Stunden pro Tag bestrahlt und die Strahlendosis ganz genau festgelegt. Diese Umstände sind im Vergleich zur alltäglichen Handynutzung von uns Menschen extrem. Dennoch fordern die italienischen Wissenschaftler die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) nun auf, die bisherige Einschätzung zum Krebsrisiko durch Handystrahlung zu überdenken. Sie hatten beobachtet, dass die betroffenen Tiere häufiger Hirn- und Herztumore ausgebildet hatten, als die Kontrollgruppe. Dennoch haben viele der bestrahlten Ratten und Mäuse länger gelebt als ihre unbehandelten Artgenossen.

In den letzten 20 Jahren haben Wissenschaftler in mehr als 1.500 Studien die Auswirkung von Mobilfunkstrahlung auf den Organismus untersucht - sowohl am Menschen als auch an Tieren. Einen Überblick bietet das Forschungsportal der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen.

Besonders drei große Studien werden in vielen Debatten weltweit immer wieder ins Feld geführt: Die Interphone-Studie, die Danish-Studie und die Million Woman-Studie. Sie alle haben an mehr als 1,5 Millionen Menschen nach einem Zusammenhang zwischen Handynutzung und Krebs gesucht, jedoch nur einen Effekt nachweisen können: dass die Strahlung das Gewebe erwärmt.

Übereinstimmende Ergebnisse, die beweisen, dass Handystrahlung Krebs auslösen kann, gibt es nicht. Auch nicht bei einer Handynutzung über mehr als 10 Jahre. Viele experimentelle Studien an Tieren führen ebenfalls zu keinem eindeutigen Ergebnis. Die Vergleichbarkeit mit dem Menschen ist fraglich, die Ergebnisse sind trotz ähnlichen Studiendesigns recht verschieden.

Wissen 2 min Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 5G kurz erklärt 5G kurz erklärt Link des Videos https://www.mdr.de/wissen/videos/mobilfunkstandard-fuenf-g-kurz-erklaert100.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Video Doch erst, wenn ein Ergebnis wiederholbar wird, gilt es in der Wissenschaft als beweiskräftig. Das trifft auch auf all die Studien zu, die zum Krebsrisiko durch Sendemasten durchgeführt worden. Die Designs waren lückenhaft, berücksichtigten weder Alter noch Geschlecht der Probanden noch weitere mögliche Risikofaktoren wie z.B das Rauchen. Sarah Drießen vom Forschungszentrum für Elektro-Magnetische Umweltverträglichkeit der Uniklinik Aachen untersucht selbst die Wirkung von Handystrahlen auf die Gesundheit:

Handystrahlen gehören wie Mikrowellen zu den hochfrequenten Feldern. Es gibt keine nachgewiesenen, gesundheitlichen Wirkungen von Handystrahlung. Diskutierte Wirkungen sind aber mögliche Risiken für Hirntumoren oder Wirkungen auch auf die Hirnaktivität. Sarah Drießen, Uniklinik Aachen

Deshalb urteilen sowohl WHO als auch das Bundesamt für Strahlenschutz: Es besteht offenbar kein Zusammenhang zwischen Handystrahlung und der Häufigkeit von Krebserkrankungen. Zwar wird heute häufiger Krebs diagnostiziert, jedoch nicht in dem Maße, wie die Handynutzung zugenommen hat. Hinzu kommt, dass die Krankheit aufgrund neuer Erkenntnisse und Möglichkeiten heute besser erkannt wird und die Menschen mittlerweile viel älter werden.

Bildrechte: imago/Reporters Stiftung Warentest: Kaum gesundheitliche Risiken von Handy-Strahlung Stiftung Warentest: Kaum gesundheitliche Risiken von Handy-Strahlung mehr Mobilfunkstrahlung ist hochfrequente elektromagnetische Strahlung - wie die Mikrowellenstrahlung auch. Im Gegensatz zur Röntgenstrahlung oder Radioaktivität wirkt sie nicht ionisierend, sie schädigt Erbgut nicht direkt. Dazu reicht ihre Energie nicht aus. Gesundheitlich unbedenklich ist sie dennoch nicht. Immerhin bringt sie die Wassermoleküle in unserem Körper zum Schwingen. Es entsteht Reibungswärme, die Temperatur im Gewebe und in den einzelnen Zellen steigt nachweislich - und zwar um so mehr, je näher wir unserem Handy sind. Sendet und empfängt es, dringt die Strahlung ein. Wie tief, in welches Gewebe und in welche Zellen, das wir von der jeweiligen Frequenz bestimmt. Je niedriger sie ist, desto tiefer dringen die Strahlen ein.

Da der neue Mobilfunkstandard mit höheren Frequenzen arbeitet als seine Vorgänger, werden die Strahlen weniger tief eindringen. Bei weniger als einem Gigahertz wären es wenige Zentimeter, ab 10 Gigahertz und mehr sind es nur noch wenige Milimeter bis gar nicht mehr. 5G wird zunächst mit 2 bis 7 Ghz starten und später voraussichtlich im zweistelligen Bereich arbeiten.

Schon länger besteht der Verdacht, dass Handystrahlung die Beweglichkeit von Spermien beeinflusst. Eine plausible Erklärung wäre der Temperaturanstieg in Zellen und Gewebe, den sie nachweislich verursacht. Doch auch da sind die vorliegenden Studienergebnisse nicht einheitlich.

Ob die Handynutzung der Mutter das Ungeborene beeinflusst ist nicht eindeutig geklärt. Bildrechte: imago/STPP Dass der Temperaturanstieg durch Strahlung den Stoffwechsel von Tieren und deren embryonale Entwicklung stören kann, ist in Untersuchungen festgestellt worden. Allerdings wurde dazu die Temperatur in Zellen und Gewebe um 1 Grad erhöht. Die festgelegten Grenzwerte in Deutschland sollen aber dafür sorgen, dass sich das Ohr oder Gehirn beim Telefonieren nur um wenige Zehntel Grad erwärmt.

Eine dänische Studie zeigte: Nutzte die Mutter während der Schwangerschaft ihr Handy intensiv, waren die Kinder verhaltensauffällig. Ob dafür jedoch tatsächlich die Strahlung verantwortlich ist oder der Umstand, dass die Mutter durch ihre Handynutzung später oft vom Kleinkind abgelenkt war, ist unklar.