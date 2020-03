Ausgedehnte Sumpflandschaften wie in den Everglades in Florida, üppiger Wald und eine vielfältige Tierwelt voller Krokodile, Vögel, Eidechsen, Lemuren oder Urpferde: Im mittleren Eozän - vor rund 40 Millionen Jahren - war das Klima im Geiseltal viel wärmer als heute. Das ganze Jahr war es subtropisch mild, erläutert Oliver Wings von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er ist der Kustos der Geiseltalsammlung:

Unsere Gegend hier war so auf der Höhe ungefähr von Rom - also in der geografischen Breite von Rom. (…) Wir waren eigentlich ziemlich nah an der Küste. Nicht weit nördlich von uns ging damals schon das Meer los. Die ganze Gegend hier war bedeckt von Sümpfen.

In dieser Sumpflandschaft standen von Wasser bedeckte Pflanzen. Aus ihnen wurde über Jahrmillionen die Braunkohle. Darin eingeschlossen: Zehntausende gut erhaltene Fossilien, die einen Zeitraum von fünf Millionen Jahren abdecken. Um mehr über die Evolution in dieser langen Zeit zu erfahren, hat das Forschungsteam sich die Urpferdchen ganz genau angeschaut, erläutert Wings. Bei den den Proben aus den Ablagerungen sind einige besonders ergiebig:

So ein Urpferdchen ist also auf die Maße eines mittelgroßen Hundes geschrumpft. Zum Vergleich untersuchte das Team auch die Evolution früher Tapire.

Die Lebenszyklen seien unterschiedlich gewesen: Kleine Tiere pflanzen sich schneller fort, sterben jünger und müssen nicht so viel Nahrung zu sich nehmen. Sie können mehr Ressourcen in ihre Nachkommen stecken. Größere Tiere dagegen leben länger und haben weniger Nachwuchs, aber auch weniger Fressfeinde. Für den Tapir war die Entwicklung offenbar sinnvoll: Er lebt noch heute in subtropischen Gebieten und wiegt ähnlich viel. Beim Pferd dagegen hat sich in den vergangenen 47 Millionen Jahren evolutionär noch so einiges getan, bis es vom kleinen Urpferdchen zum großen Reitpferd geworden ist.