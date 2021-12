Weihnachten, das ist diese ganz und gar besinnliche Zeit, dominiert von Dominosteinen, Kerzenglanz und den Neuronen im olfaktorischen Kortex. Dieser Teil des Gehirns, seines Zeichens für Gerüche zuständig, feiert ordentlich mit. Möglicherweise haben Sie sich zu einer Tüte gebrannter Mandeln aus dem Supermarktregal hinreißen lassen. Und sich beim Öffnen der Verpackung sofort auf einem der entfallenen Weihnachtsmärkte gewähnt. Ihr Gehirn sagt ihnen nämlich nicht nur: "Mhm, gebrannte Mandeln, die riechen so gut süßlich-würzig nach gebrannten Mandeln." Sondern: "Mhm, gebrannte Mandeln – die riechen so gut süßlich-würzig nach Weihnachtsmarkt (oder Kirmes.)"

Damit das klar ist: Ein Geruchsmolekül ist ein Geruchsmolekül und enthält keine Daten zur Geolokalisierung. "Tiere in freier Wildbahn verwenden jedoch Gerüche für die räumliche Navigation und das Gedächtnis, die es ihnen ermöglichen, wertvolle Ressourcen wie Nahrung zu finden." Das sagt Cindy Poo. Die Neurologin aus Lissabon ist Erstautorin einer Studie, die sich mit der Verbindung von Gerüchen und Orten im Gehirn auseinandersetzt. Das ist eine spannende Angelegenheit, weil das Riechsystem als einzigartig unter den Sinnen gilt und einen direkten Draht zum Hippocampus vorweisen kann. Und der ist wiederum an Gedächtnis und Navigation beteiligt.

Im Hippocampus wird jede Zelle an einem bestimmten Ort innerhalb einer Umgebung aktiviert. Ein Gebiet wird durch die Neuronen sozusagen codiert und mit einer neuronalen Landkarte abgebildet. Für die Entdeckung dieses eingebauten GPS gab's 2014 sogar den Medizinnobelpreis für drei Hirnforschende. "Wir wissen, dass das Hippocampussystem Signale an den primären olfaktorischen Kortex sendet", so Poo. "Wir vermuteten also, dass diese Gehirnregion mehr tun könnte, als nur verschiedene Gerüche zu identifizieren."